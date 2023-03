Com estrutura acolhedora, Delegacia da Mulher vai oferecer atendimento mais humanizado

As Delegacias da Mulher são um marco importante para a política de enfrentamento à violência contra as mulheres. Nelas, a vítima é acolhida com atendimento especializado e direcionado a cada caso, buscando uma resposta eficaz à violência e contribuindo na consolidação da cidadania feminina. Em Araucária, as mulheres acabam de conquistar mais um avanço nesse quesito, a partir da entrega da nova sede da DM, na rua Santa Catarina, ao lado do Corpo de Bombeiros, no bairro Cachoeira.

Parte do complexo da Delegacia Cidadã, a especializada possui uma ampla estrutura, totalmente exclusiva ao atendimento de mulheres, crianças e adolescentes que possam vivenciar situações de violência física, moral e sexual. Embora o projeto tenha sido anunciado em 2012 pelo Governo do Estado e as obras só tenham se efetivado em meados de 2020, a Delegacia da Mulher se concretizou e representa um grande avanço em defesa dos direitos da classe feminina.

Os crimes contra a mulher exigem um cuidado diferenciado, por isso que a DM terá uma entrada exclusiva, que fica na lateral esquerda do prédio, garantindo menos exposição às vítimas. A nova sede também possui vários setores, o que proporcionará maior agilidade no atendimento dos casos, além da privacidade na hora de buscar ajuda. “A população de Araucária merecia um espaço mais adequado para atendimento pela Polícia Civil e pela Delegacia da Mulher. Agora as vítimas tem um espaço acolhedor, que vai poder proporcionar um atendimento mais humanizado”, aponta o delegado titular da DM, Eduardo Kruger.

Foto de: Marco Charneski.

Edição nº.1353