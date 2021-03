Com poucas chances de chuva, sol volta a aquecer o município neste fim de semana

Compartilhe esta notícia:

Foto: Marco Charneski

Apesar das nuvens pesadas, a previsão é de tempo firme em Araucária neste final de semana. Segundo o Instituto Simepar, as temperaturas voltarão a subir e as chances de chuvas diminuem, tornando os próximos dias mais secos e quentes.

Nesta quinta-feira, 11 de março, mesmo com o sol aparecendo desde as primeiras horas do dia, a máxima alcança os 27°C durante a tarde. Na sexta-feira, 12, os termômetros ultrapassarão a casa dos 29°C, sem nenhuma probabilidade de chuvas.

O sábado, 13, também será abafado e encoberto. A mínima de 19°C sobe, alcançando 29°C. No domingo, 14, as nuvens continuarão bloqueando a entrada completa do sol na cidade, mas ainda assim as temperaturas sobem. Mínima prevista de 18°C nas primeiras horas do dia e máxima de 29°C, sem chuvas.