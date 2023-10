Com transmissão ao vivo pelo Jornal O Popular, Grêmio e Contenda farão a grande final da Primeirona Municipal

Está chegando a hora de conhecermos o time que vai levantar o troféu do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona, categoria Adulto. Na semifinal de domingo (01/10), os times do Grêmio e do Contenda carimbaram seus passaportes para a grande decisão, que acontecerá no próximo domingo, 8 de outubro, às 15h, no Estádio Municipal Emílio Gunha.

O Contenda fez um bom jogo técnico contra o Três Jardins, que por sua vez teve a sua pior apresentação neste ano, perdendo de 2X0, no melhor jogo da rodada, o Grêmio empatou com o Jatobá em 1X1. Os dois times desperdiçaram várias oportunidades e nos pênaltis o Grêmio foi melhor e venceu por 2X0.

Transmissão

A semifinal da Primeirona já deu uma pequena amostra do que promete ser a decisão de domingo, os torcedores que preparem os corações! E olha só que novidade bacana esta finalíssima de 2023 reservou para os torcedores que não conseguirem ir ao estádio: o jogo terá transmissão ao vivo pelo Jornal O Popular, através do Facebook e Youtube. Para acompanhar, basta o torcedor ter em mãos um celular com acesso à internet.

Esta será a primeira vez na história do esporte amador araucariense que uma final de campeonato municipal terá transmissão ao vivo. A transmissão é uma promoção do O Popular e da Liga Desportiva de Araucária (LDA), em parceria com a Take 11, que ficará responsável pela captação das imagens e organização técnica da transmissão. A narração ficará a cargo de Barbosa Filho, com os comentários de Daniel Kochmann e outros convidados. A iniciatva também tem apoio das seguintes empresas: VKR Empreendimentos, Móveis Kujawa, Baleia Terraplanagem, Icea Estofados, Med Prev, LC Soldas, Fada Madrinha Esportes, Mundolar e Conectsul.

Juvenil

Já a disputa pelo título na categoria Juvenil acontece no sábado (07/10), às 15h, no Estádio Emílio Gunha. Vão brigar pelo troféu os times do Chantilli e Gapar, que venceram na semifinal de domingo (01). O Chantilli foi o responsável pelo melhor jogo da temporada, vencendo o Jatobá, que apesar de ter um excelente time não fez uma boa partida e acabou perdendo de 4X0. Já o Gapar fez um jogo bastante equilibrado com o Contenda e acabou ganhando de 1X0.

Final Juvenil – sábado (07/10)

15h – Chantiili X Gapar

Final Adulto – domingo (08/10)

15h – Grêmio X Contenda

Onde assistir?

A final da Primeirona será transmitida ao vivo pelas páginas do O Popular no Facebook (www.facebook/opopulapr) e no Youtube (@jornalopopulardoparana).