Como ganhar tempo na hora de fazer o Enem

Algumas estratégias podem trazer mais agilidade e tranquilidade ao estudante durante a realização da prova



As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximam e, com elas, o sentimento de ansiedade. Muitos estudantes se perguntam se existe uma forma “melhor” de realizar a prova, assegurando um maior desempenho. Embora cada pessoa tenha um ritmo e uma forma de estudar e o que funciona para uma possa não funcionar para todas, algumas dicas podem ajudar os jovens a ir para o Enem com mais tranquilidade e ganhar agilidade ao responder as questões.



“É muito importante não se desesperar ao ver o conteúdo da prova. O Enem é um momento decisivo e pode se tornar estressante, mas é preciso tentar manter a calma; assim, fica mais fácil colocar em prática todo o conteúdo estudado com tanto afinco”, destaca Rosangela Dambroski dos Santos, coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus.



No geral, para ganhar agilidade na hora de fazer o Enem, a dica é responder primeiro as questões que você conhece as respostas, pulando as mais difíceis ou muito específicas. Assim, você evita o cansaço logo no início e ganha tempo para focar nessas questões depois, sem prejudicar seu desempenho no exame.



Para a área de linguagens e códigos, as opções que valorizam as questões sociais têm grandes chances de estarem corretas. Comece pelo enunciado e preste atenção ao texto ou frase. Então, procure a alternativa mais fiel ao conteúdo da questão. Na hora da redação, para ganhar tempo, planeje o texto antes de começar a escrevê-lo, para que não tenha que mudar muito o conteúdo no decorrer da escrita.

Em matemática e ciências da natureza, fuja de alternativas “absurdas”, pois o Enem não costuma se desviar muito da realidade. Se a pergunta é a medida de uma área ou objeto, por exemplo, atenha-se a valores plausíveis se não souber realizar o cálculo. Se esquecer alguma fórmula, não se desespere e use o raciocínio lógico: nessa prova, os conteúdos tendem a ter aplicação prática e as questões a avaliarem a capacidade do estudante de identificar o problema e a sua solução.