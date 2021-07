Compositor araucariense lança seu trabalho nas plataformas digitais

Capa da música lançada pelo compositor araucariense Kevin Ferreira. Foto: divulgação

Desde criança, Kevin Ferreira é apaixonado por música. Do amor pela arte presente nos mais diversos aspectos da cultura, surgiu o sonho de trabalhar neste mercado que só cresce. Hoje, aos 15 anos, o jovem está se desenvolvendo no cenário e recentemente lançou nas plataformas digitais um de seus primeiros projetos, intitulado “Porte Vlone”. Skyfer6, como passou a ser chamado, começou a compor aos 13 anos e atualmente conta com mais de 40 faixas no papel, prontas para serem gravadas. “Com seis anos eu já tinha interesse por música, mas só aos 13 comecei a escrever de verdade. Estou estudando e pretendo ter uma boa carreira musical. Ir melhorando aos poucos. Acredito no meu potencial e creio que vou conseguir”, diz o músico.

Kevin conta gostar de trabalhar em suas canções o estilo trap-funk, uma vertente do trap, um ritmo mais frenético e agitado, que dominou as paradas em meados de 2015, se tornando um fenômeno nas rádios e plataformas de streaming. “Estou começando a escrever algumas músicas para o Hip Hop também”, conta orgulhoso.

Morador do bairro Capela Velha, Skyfer6 lançou há algumas semanas a faixa “Porte Vlone”, em colaboração com um de seus amigos. O novo single está disponível para streaming nas principais plataformas musicais online. “Tivemos um bom alcance com esse som, contando com quase mil views em uma semana, sem pagar bots e sem patrocínio nenhum”, comenta.

Acompanhe os lançamentos do mais novo nome do trap na cidade nas redes sociais (@Skyfer6). O contato para parceria é o offyamashiro@gmail.com. “Agradeço o apoio que recebo todos os dias, seja de amigos ou ouvintes e também da minha família, por acreditar em mim. Prometo não decepcionar”, finaliza o jovem.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021