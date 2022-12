Comunidade de Aliança Rosa Mística convida para Noite de Louvor, no Santuário Nossa Senhora dos Remédios

A correria de final de ano, com tantos compromissos e afazeres acumulados, faz com que muitos se esqueçam de agradecer a Deus pelo ano que está acabando. Mas ainda está em tempo e uma excelente oportunidade é participar da Noite de Louvor do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, que acontecerá nesta terça-feira (20/12), às 19h30.







Será um momento muito especial, com a celebração da Santa Missa e a benção do Santíssimo Sacramento, com o diretor espiritual da Comunidade de Aliança Rosa Mística, Padre Dilsomar Bombazar. Toda a comunidade araucariense está convidada a participar.