Comunidade de Rio Abaixinho se reúne no domingo (30) para a festa do padroeiro Santo Isidoro

No próximo domingo, 30 de abril, a comunidade de Rio Abaixinho estará em festa para homenagear o padroeiro Santo Isidoro. A programação começa com uma Missa às 10h, que terá liturgia e animação da comunidade São Cristóvão do Trevo, de Contenda. Às 12h haverá um almoço festivo com churrasco, frango, risoto, maionese e saladas. Também serão vendidos espetinhos, tortas, bolos e salgados, além de bebidas em geral.

Às 13h30 começa o festival de prêmios, com o primeiro no valor de R$3.000,00, segundo R$1.500,00, com um total de 20 rodadas normais e três rodadas extras, todas com 4 prêmios em cada. As cartelas custam R$ 6,00 a unidade ou quatro por R$ 20,00. Na festa haverá ainda a venda de uma Ação Entre Amigos, com 12 prêmios, no valor de R$2,50 cada número.

Edição n. 1360