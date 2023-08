Comunidade Nossa Senhora do Monte Claro convida todos para festa em louvor à padroeira

O dia 27 de agosto (domingo) será de festa para a comunidade Nossa Senhora do Monte Claro, na área rural de Campina das Pedras. Uma comemoração em louvor à padroeira terá início às 9h30, com a celebração de uma missa e a participação do Coral Dzien Polski. Na sequência haverá um almoço com churrasco, costelinha e galeto e vários acompanhamentos (levar pratos e talheres).

Às 13h começa o binguinho e o jogo de argolas com diversos prêmios, para animar os participantes, e às 16h todos poderão se divertir ainda mais na tarde dançante, com animação do Grupo 100% Tchê. A entrada é franca. A festa terá ainda venda de pastéis, espetinhos, bolos, tortas, chopp e outras bebidas.

Edição n.º 1376