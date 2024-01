Concurso público da Câmara tem quase 10 mil inscritos

Quem se inscreveu para disputar uma das vagas abertas recentemente para integrar o quadro de servidores efetivos da Câmara de Vereadores acaba de ganhar mais uma motivação de estudo para essa reta final que antecede a aplicação das provas: a concorrência é grande!

Dados obtidos por nossa reportagem mostram que quase dez mil pessoas se inscreveram e pagaram a taxa de inscrição para concorrer a uma das 22 vagas em disputa.

O concurso oferece vagas de nível fundamental, médio e superior. A contratada pela Câmara para realização das provas é a Fundação FAFIPA. São oferecidas oportunidades para auxiliar administrativo, motorista, assistente administrativo, assistente legislativo, recepcionista, advogado, analista administrativo, analista orçamentário e financeiro, analista legislativo, analista de recursos humanos, analista de tecnologia da informação, arquivista, auditor de controle interno e contador. Os salários variam conforme o cargo e estão entre R$ 1.744,81 e R$ 7.689,08. Além dos vencimentos, os convocados fazem jus a um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.200,00 mensais.

Os números mostram que a maior concorrência é para os candidatos que se inscreveram para o cargo de assistente administrativo. São 5.412 candidatos disputando 7 vagas. Ou seja, a relação candidato por vaga é 773 pessoas. A menor concorrência é para o cargo de arquivista, que tem dez pessoas disputando a única vaga disponível.

A aplicação da prova ocorrerá no dia 21 de janeiro, com a divulgação do resultado definitivo acontecendo em 27 de fevereiro. Para os cargos em que houver a necessidade de prova prática, esta ocorrerá em 10 de março. A previsão da Fundação FAFIPA é a de que a divulgação do resultado final do concurso aconteça em 11 de abril, com a homologação sendo feita em 17 de abril.

CONCORRÊNCIA CANDIDATO POR VAGA CONCURSO CÂMARA DE VEREADORES