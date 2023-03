O concurso Miss Grand Araucária, realizado no sábado, 11 de março, no Teatro da Praça, foi sucesso de público. A escolha dos candidatos e candidatas aconteceu em dois momentos: às 14h subiram no palco as candidatas das categorias Mister Kids, Mirim, Infantil e Pré-Teen, com a presença de 200 pessoas e às 19h as categorias Teen, Adulta, Elegância e Mister, também com Casa lotada.

“Estou muito feliz por mais uma vez poder proporcionar isso para o Município, poder mostrar o que nós temos aqui na cidade, nossas belezas. O Miss é um concurso que não cobra taxa de inscrição, que proporciona o acesso a todas as candidatas e candidatos, de maneira igualitária. É um concurso que também visa a inclusão, pois novamente contamos com a participação de algumas crianças autistas, tivemos o caso do candidato Eduardo que tem uma deficiência, na categoria Elegância tivemos duas mulheres trans, que inclusive ganharam faixas, uma como Princesa e outra como Miss Simpatia. Isso tudo é muito gratificante”, declara a empresária e jornalista Gabi Rocha, organizadora do concurso.

Segundo ela, um destaque especial do concurso foi a presença da Miss Grand Paraná, Ana Finkler, de Cascavel, que atualmente se prepara para o Miss Brasil, e também do coordenador estadual do Miss Grand Paraná Edy Shupchek, que veio de Foz do Iguaçu para prestigiar o concurso. “Fiquei muito feliz com essas duas presenças ilustres aqui em Araucária, acho que esse foi o grande destaque do evento. Aproveito para fazer um agradecimento especial à equipe do Teatro da Praça, que nos atendeu super bem, a Secretaria Municipal de Cultura, que apoiou o evento, ao Jornal O Popular, que foi parceiro e também organizou o tradicional Miss Popularidade”, afirma a jornalista.

Concurso que elegeu a Miss Grand Araucária foi sucesso de público 1

Representatividade

A ganhadora do Miss Grand Araucária, Ana Fritzen, conquistou vaga para o Miss Grand Paraná e irá representar o Município. “Ela começa a preparação desde já, focada em trazer o título para nossa cidade”, comenta Gabi. Confira os nomes de todas as candidatas e dos candidatos vencedores do concurso no site www.opopularpr.com.br.

Foto de: Carlos Poly.

