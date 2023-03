A procura pela energia solar fotovoltaica vem crescendo entre os brasileiros. Atualmente, milhares de residências, estabelecimentos comerciais e indústrias adotaram o sistema, gerando a própria energia por meio dos raios do sol. Além da economia na conta de energia, com a instalação de painéis solares, os consumidores estão contribuindo com o meio ambiente.

A Conecta Solar Araucária, empresa que iniciou suas atividades em 2022, sob o comando do empresário Sandro Rodrigues, ilustra que além de ser uma fonte renovável, a geração de eletricidade por meio da energia solar não emite componentes nocivos à atmosfera do planeta, ao contrário do que acontece com o uso de combustíveis fósseis como carvão mineral, gás natural e derivados do petróleo, que agridem o planeta por liberarem gases do efeito estufa na atmosfera.

“Além disso, os custos para o consumidor que decide usar energia solar em sua casa ou escritório, são praticamente nulos após a instalação dos equipamentos. Isso acontece porque não é preciso utilizar qualquer outro tipo de fonte energética, além da luz solar, para garantir a eletricidade do ambiente”, explica.

Sandro é araucariense e comenta que abriu a empresa por acreditar que em Araucária existem muitas oportunidades de investimento em sistema fotovoltaico. “Estamos há pouco tempo no mercado, mas já conseguimos apresentar as vantagens desse sistema para muitos clientes, com painéis instalados em residências, condomínios, comércios e empresas. Nós nos responsabilizamos por todo o processo, desde a elaboração do projeto até a homologação. E entre os clientes é perceptível a satisfação quando percebem que investiram em uma energia limpa e sustentável, sem poluição, trazendo retorno de investimento em 5 anos, com mínima necessidade de manutenção, baixo impacto ambiental, enfim, um conforto para a família, que investiu em qualidade de vida”, exemplifica.

Conecta Solar Araucária apresenta as principais vantagens de se investir em painéis solares 1 Conecta Solar Araucária apresenta as principais vantagens de se investir em painéis solares 2 Sandro diz que a energia solar fotovoltaica traz inúmeras vantagens aos consumidores.

Economia

A Conecta Solar salienta que a geração de energia solar pode levar a uma redução de até 95% na conta de luz e a economia gerada por essa tecnologia é suficiente não só para a sua aquisição, mas também para gerar rentabilidade por muito tempo, já que sua vida útil é de 25 anos. “O retorno do investimento de um sistema fotovoltaico residencial é de aproximadamente 4 a 5 anos”, reforça.

Os clientes também encontram condições facilitadas para o pagamento, seja ele à vista ou através do parcelamento com bancos e cooperativas, com uma entrada e financiando o restante. “Venha conferir todas as vantagens que nossa empresa oferece. Sabemos que qualidade e confiabilidade são importantes para o sucesso do negócio e como fornecedores de energia renovável, tudo o que oferecemos é da mais alta qualidade e acessibilidade”, convida Sandro.

Serviço

A Conecta Solar fica na Rua Coronel Joaquim Palhano, 197 – Centro, fone de contato (41) 99940-9887, e-mail araucária01@conectasolarenergia.com. Acompanhe a empresa no Instagram: @conectasolararaucaria

Edição nº.1353.