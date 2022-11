Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente acontece nesta semana

Nesta quinta (1) e sexta-feira (2), Araucária terá a IX Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Faculdade Educacional de Araucária (FACEAR). O tema deste ano é: “A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

A conferência é realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) em parceria com a Prefeitura de Araucária. O evento contará com a presença de 136 delegados, eleitos nas pré-conferências, convidados e observadores. Ainda restam algumas vagas limitadas para observadores. O site para inscrição é: https://www.even3.com.br/ix-conferencia-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-de-araucaria-298436/

Cronograma

Dia 1 de dezembro

08h30 — Credenciamento

09h00 — Abertura com a formação da mesa de honra

09h35 — Leitura do Regimento Interno

10h15 — Palestra Magna: “A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19” — Abigail Torres (Consultora em Gestão de Políticas Públicas, com destaque para Assistência Social e Política de Direitos de Crianças e Adolescentes, atua com capacitação de profissionais, representantes de organizações sociais e conselheiros e ainda na formulação e avaliação de políticas sociais.)

12h00 — Pausa para almoço

13h00 — Grupos de Trabalho

• Eixo Temático 1: Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandemia;

• Eixo Temático 2: Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia da COVID 19;

• Eixo Temático 3: Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e pós-pandemia;

• Eixo Temático 4: Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e pós-pandemia;

• Eixo Temático 5: Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes durante e pós-pandemia da COVID-19.

17h00 — Fim do primeiro dia da Conferência

Dia 2 de dezembro

08h30 — Credenciamento

09h00 — Abertura da plenária final com a formação da mesa de trabalho

09h35 — Eleição dos delegados à XI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente

09h50 — Eleição dos adolescentes para formação da CPA (comissão de participação de adolescentes)

10h00 — Plenária final

12h00 — Pausa para almoço

13h00 — Retomada dos trabalhos da plenária final

15h00 — Encerramento oficial (presidente do CMDCA)

Fonte: Prefeitura de Araucária.

Foto: Carlos Poly/SMCS.