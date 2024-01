Confira a lista de jogadores do Patriotas FC que vão competir na Copinha São Paulo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior – Copinha de 2024 começou dia 02 de janeiro, e nesta quinta-feira (04) o Patriotas FC fará sua estreia na competição contra a equipe do Cuiabá, às 15h15.

Todos os jogos serão realizados na cidade de Taubaté, em São Paulo, de acordo com o sorteio realizado no dia 22/11 pela Federação Paulista de Futebol, na segunda rodada o Patriotas terá que enfrentar o time Taubaté no dia 07, às 13h. A terceira rodada será contra o Internacional no dia 10, às 13h.

A equipe técnica e os jogadores do Patriotas FC viajaram na tarde desta terça-feira (02/01) para o local onde ocorrerão os jogos. Além disso, o time já aproveitou para realizar um último treino com os jogadores na manhã desta quarta-feira (03).

A Copinha São Paulo será até o dia 25 de janeiro, com a participação de 128 clubes, divididos igualmente em 32 grupos. Os dois melhores de cada chave avançam e a partir da segunda fase, os classificados serão conhecidos em jogo único, no sistema de mata-mata.

Jogadores

Após o Campeonato Paranaense, cerca de 10 jogadores foram contratados, sendo cinco que eram da base do Paraná Clube. Além de jogadores de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

Goleiros 01 – Gabriel A. Freitas e Silva 12 – Matheus Krawczyk Laterais 07 – Aldry Brito Carvalho 06 – Patrick dos Santos de Paula 20 – Enrique do Rosário da Silva 21 – Pedro Atahualpa K. Andrioli Zagueiros 03 – Adriano Cardoso de Oliveira 02 – Lucas de Lima da Costa 04 – Mateus Dias da Silva 14 – José Gabriel Pagliarini Melo 13 – Rafael Pavelski Volantes 22 – Kauan Sérgio Francisco dos Santos 16 – Vinicius Jacob Wilheim Kraemer 05 – Nivaldo Gabriel Chaves

Ferreira 15 – Yuri Agnolin Signor 26 – Vitor Amaral Marques Meias 08 – Pedro Henrique Brito da Silva 17 – João Pedro Rosa Ferraz 10 – Lucas Mazutti Grabarski 18 – Yuri Gabriel Rocha Pereira 27 – Gabriel Fernandes da Silva Atacantes 09 – Danilo Matros Pereira 19 – Gustavo Messias dos Santos 11 – Matheus Santos Nascimento 23 – Diego Ribeiro de Oliveira

25 – Gabriel Gonçalves dos Santos

VICTÓRIA MALINOWSKI / Edição n.º 1396