Conheça as equipes classificadas para a fase regional dos Jogos Escolares

A fase municipal dos Jogos Escolares 2023 chegou ao fim, após movimentar por mais de 10 dias as escolas públicas e particulares de Araucária. As equipes campeãs no masculino e feminino, das modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia irão representar Araucária na fase regional dos jogos, que será entre os dias 19 a 24 de maio, na cidade de Rio Negro.

No futsal masculino A quem se classificou foi a equipe do COC Bilingue e o Colégio Agalvira conquistou a vaga no Masculino B. No Futsal Feminino A o Colégio Helena Wysocki foi o classificado e no Futsal Feminino B venceu o Colégio Maria da Graça.

Os classificados no voleibol foram o Colégio Monteiro Lobato, nas categorias Masculino A e B e no Feminino B e o Colégio Lincoln Setembrino se classificou no Feminino A. No vôlei de praia Feminino A e Masculino A e B deu Monteiro Lobato também, e no Feminino B venceu o Colégio Metropolitana.

No handebol, categorias Masculino A e B e Feminino A venceram as equipes do Colégio Guajuvira e no Feminino B a vaga foi do Colégio Lincoln. No basquetebol o Colégio Szymanski venceu no Masculino A e o COC Centro no Masculino B.

