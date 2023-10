Conheça os vencedores da 24ª edição do Prêmio Melhores do Ano

O Prêmio Melhores do Ano, organizado pela jornalista e empresária Gabi Rocha, já divulgou os vencedores da sua 24ª edição. Ao todo foram mais de 10 mil votos válidos, comprovando a credibilidade do prêmio, que a cada ano amplia suas categorias e passa a contar com uma maior participação dos araucarienses.

Este ano o público tinha que escolher, de forma livre, os melhores de cada uma das 86 categorias participantes. A votação começou no dia 1º de setembro e encerrou no dia 20 do mesmo mês. Os vencedores foram conhecidos no sábado (30), durante uma live transmitida pelo Instagram @melhoresdoanoaraucaria. O resultado também está disponível nesta página e no site araucariamelhoresdoano.com.br

“Todos os vencedores receberão gratuitamente da nossa equipe comercial, um certificado de Melhores do Ano. A entrega da premiação acontecerá na primeira semana de dezembro, durante uma super festa”, afirma Gabi Rocha.

Melhores do Ano 2023

AGÊNCIA DE VIAGENS Próxima Viagem 26% ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO P1 Your Gym 17% CORTINAS E PERSIANAS Imediata Cortinas e Persianas 43% ACADEMIA DE LUTA República Fight 38% ADVOGADO (A) Dicesar Beches Vieira Junior 5% ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL/ MARMITA FIT Nadieta Fit 11% AUTO CENTER HB Auto Center 14% AUTO PEÇAS Auto Peças Araucária´s 66% AUTO ESCOLA Pratense 49% AVIÁRIO Raças e Pirraças 33% AUTO ELÉTRICA Trevo 7% ARMAZÉM Armazém do Soczek 25% BARBEARIA Grabaski Barber Club 28% BAR Boteko do Tico 27% BUFFET INFANTIL A Fábrica 23% CORRESPONDENTE BANCÁRIO Prime Assessoria Imobiliária 36% BOUTIQUE FEMININA Flor de Maria 12% BRECHÓ Espaço da Criança 15% CAFÉ / LANCHES Le Caffé 31% CALDOS E SOPAS Caldos do Maneco 11% CASA DE CARNES / AÇOUGUE Açougue 500 45% LABORATÓRIO DE EXAME TOXICOLÓGICO Volpi 44% LAVANDERIA Lavanderia Araucária 48% LOCAÇÃO DE TRAJES Royalle Vestidos 21% LOJA DE AÇAÍ The Best Açai 60% LOJA DE ACESSÓRIOS E UTILIDADES / UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Casa Legal 18% LOJA DE BIKE Tarta Bikes 44% LOJA DE COLCHÕES Anjos Colchões 32% LOJA DE ESTOFADOS Icea 22% LOJA DE JÓIAS / BIJOUTERIAS / RELÓGIOS Carmem Joias 33% LOJA DE CALÇADOS Cactus 30% CHURRASCARIA Cristal 54% LOJA DE CRÉDITO CONSIGNADO BMCred 50% LOJA DE COSMÉTICOS Makiada 19% LOJA DE MOTOS Duca motos 41% LOJA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES Master Fit 47% LOJA DE ROUPA FITNESS NH Moda Fitness 37% LOJA DE ROUPAS INFANTIS Nuvem de Mel 21% LOJA DE TINTAS Vergínia 36% LOJA DE CELULARES iPhone Araucária 43% LOJA DE TECIDOS Mega Malhas 32% LOJA DE ARTIGOS RELIGIOSOS Kerigma 11% LOJA DE DECORAÇÃO Tafer Presentes 15% LOJA DE EPI´S – VENDA E / OU LOCAÇÃO Bradok 23% LOJA DE BATERIAS WS Baterias 29% MANICURE Ana Lucia Rozinski 5% MARMORARIA Kujawa 15% MAQUIADOR (A) Jheniffer Villas Boas 11% MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES Matergi 44% MODA ÍNTIMA Rasura 73% MERCADO / SUPERMERCADO Vicari 18% MÓVEIS PLANEJADOS Moveis Kujawa 21% MARMITARIA Cristal 2 13% MEIO AMBIENTE – CONSULTORIA / ASSESSORIA / LICENÇAS LED consultoria ambiental 5% MADEIREIRA Magip 26% NUTRICIONISTA Bárbara Lopes 14% ÓTICA Ótica Gold 32% PAPELARIA Lulli 43% PARAFUSOS E FERRAGENS Rothbarth 69% PERSONAL TRAINER Juliana Santos 7% PIZZARIA Doney 23% POSTO DE COMBUSTÍVEIS Rede Fialla 35% PSICÓLOGO (A) Talita Garcia 10% PSICÓLOGO (A) INFANTIL/ INFANTO JUVENIL Carla Saad 15% IMOBILIÁRIA Vivalar Imoveis 30% DISTRIBUIDORA DE GÁS Gás & Água Emanuel 32% PROVEDOR DE INTERNET Connect Sul 22% TERRAPLANAGEM Baleia 36% TABACARIA Arguiles DG 33% SOCIAL MEDIA / AGÊNCIA DE PUBLICIDADE Agência Decola na Web 13% SUPLEMENTOS ALIMENTARES New Street 62% SORVETERIA Di Piallato 35% SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS Star Produções 65% SINDICATO Sindimont 58% SERVICO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS Hidrosenior 11% SEXY SHOP Charlote Boutique Sensual 31% SEGURANÇA PRIVADA Grupo Fera 36% REVENDA DE CARROS Mundial Veículos 19% SALÃO DE BELEZA Bendita Beleza 14% RESTAURANTE JAPONÊS Kampai Sushi 39% RESTAURANTE Recanto Vô Chico 15% PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (sem glúten, sem lactose, etc) Delícias Sem Glúten PROFISSIONAL DE EXTENSÃO DE CÍLIOS The Lashes Studio 24% PRODUTOS P/ CONFEITARIA/ FESTAS E EMBALAGENS Distribuidora Rodrigues 29% PSICOPEDAGOGIA Monaliza Haddad 12% CESTAS PERSONALIZADAS / BALÕES PERSONALIZADOS Drika Box 16% PANIFICADORA Sonho Real 66% MECÂNICO (A)C Jean Pelanda 5% PET SHOP Petit & Grand 7% VIDRAÇARIA Cristiano 39% TRANCISTA Gi Afro Hair 10% TRANSPORTE ESCOLAR / EMPRESARIAL Translourdes 22% SUCOS NATURAIS Natural Sucos 18% CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS São Vicente 41% CLÍNICA DE ESTÉTICA Kyara Morgana 17% CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO FGM 21% CLÍNICA VETERINÁRIA CVA 28% COMÉRCIO DE PNEUS Bana 12% CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/ DENTISTAS Dentpan 8% CORRETORA DE SEGUROS Butkoski 19% DECORAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS Marilei Bovo 25% CHOPERIA Kilden Bier 27% COPIADORA Cabana 31% CALHAS Ademir Calhas 11% COMUNICAÇÃO VISUAL J10 Mídia 32% CONFEITARIA/ DOCES FINOS Zulma Doces Finos 17% CURSOS PROFISSIONALIZANTES Prepara cursos 18% DIGITAL INFLUENCER Will Jonas 11% DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS Altas Horas (CSU) 10% DOCERIA Brigaderia Chic 20% ENGENHARIA / CONSTRUÇÕES Nova Era 31% ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL Compet 19% ESCOLA DE IDIOMAS Rockfeller 15% ESCOLA DE MÚSICA Portela 6% ESCOLA PARTICULAR COC Bilíngue 41% ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE Primos 25% ESCRITÓRIO DE COWORKING AAZ Offices 36% ESTÚDIO DE FOTOS Estúdio Digital Globo 42% ESTÚDIO DE PERSONAL TRAINER Personal Fitness 22% ESTÚDIO DE PILATES Elã Vital Studio 11% ESTÚDIO DE TATUAGEM / BODY PIERCING Charles Tattoo 38% FACULDADE Unifacear 64% FOTÓGRAFO (A) Daniela Maciel 20% FUNERÁRIA Santa Rita 21% FLORICULTURA Magia das Flores 29% HAMBURGUERIA Rockers Moto Burguer 28% HORTIFRUTI / COM. DE FRUTAS E VERDURASA Frutas e Verduras Fazenda Velha 8% INFORMÁTICA / VENDAS E ASSISTÊNCIA Data Base 37% DESIGN DE SOBRANCELHA Mirele Beauty 13%

Edição n.º 1383