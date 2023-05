Connectsul doa mais de 60 cestas básicas para a ONG Amigos da Caximba

No mês de abril todas as unidades do grupo Connectsul Telecomunicações participaram de uma campanha de arrecadação solidária, cujo foco era ajudar uma entidade assistencial. A cada adesão feita durante aquele mês, um valor de R$10,00 seria revertido para a compra de cestas básicas. No final da campanha, a arrecadação resultou na compra de 64 cestas básicas, que foram doadas para a ONG Amigos do Caximba, em Curitiba.

“Conhecemos a ONG quando o trabalho deles foi mostrado no programa da Globo, Caldeirão do Hulk. Entramos em contato e os responsáveis pela entidade nos apontaram a necessidade por alimentos. Não pensamos duas vezes, pois sabemos que tudo que recebem de ajuda ainda não é o suficiente para atender tantas crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social”, disse a empresa.

Sobre ONG

A ONG começou pelas mãos da Tia Edi, que deu início ao projeto Biblioteca Amigos do Caximba em outubro de 2011, com o intuito de reintegrar crianças e jovens carentes da comunidade do Caximba, utilizando literatura infantil, atividades lúdicas, trabalhos recreativos e musicalização. Inspirada na personagem Emília, de Monteiro Lobato, buscou proporcionar o aprendizado e desenvolvimento dessas crianças de forma criativa e divertida.

O espaço para receber as crianças foi criado em sua casa, adaptando da melhor forma para acolher e desenvolver as atividades. Devido à vulnerabilidade da comunidade, Edi buscou proporcionar refeições diárias para as crianças que frequentam a biblioteca. Os participantes do projeto são recebidos gratuitamente, apenas preenchendo uma ficha de matrícula com o responsável, para que a biblioteca possa ter um controle, já que as crianças possuem idades entre 2 e 16 anos.

O trabalho é totalmente voluntário e sem fins lucrativos, os materiais e utensílios necessários para o funcionamento chegam por meio de doações. Se você quiser ajudar poderá doar roupas, alimentos, fraldas, materiais de higiene, remédios, materiais escolares, livros infantis, brinquedos, entre outros itens. Entre em contato pelo telefone (41) 99820-6795 ou pelo e-mail contato@amigosdocaximba.org

A empresa levou as doações até a sede da ONG Amigos da Caximba.

Sobre a empresa

A Connectsul Telecomunicações trabalha com fibra ótica de ponta a ponta, Wi-fi 6 Premium e suporte exclusivo aos seus clientes. Entre em contato pelos fones (41) 3532-3956 e (41) 3607-6731.

Edição n. 1363