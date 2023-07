Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência fará evento para comemorar o 10º aniversário

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Araucária – COMUDE, fará um evento na próxima terça-feira (1º de agosto) em alusão aos seus 10 anos e está convidando toda a comunidade araucariense para participar. Com o tema “A pessoa com deficiência e sua família”, o evento acontecerá na Rua Nossa Senhora dos Remédios, 1073, no bairro Fazenda Velha, no horário das 13h às 16h30, com participação gratuita, porém é necessário fazer a inscrição no link (CLIQUE AQUI).

Para comemorar a data especial, o Comude também convidou três profissionais renomados que irão ministrar palestras. Um deles é o professor do Departamento de Psicologia e investigador do Centro de Investigação em Psicologia e Educação, Victor Franco. Entre suas principais áreas de trabalho estão as perturbações do desenvolvimento e a intervenção precoce, com interesse particular na adaptação e desenvolvimento das famílias de crianças com deficiência e no percurso de vida e inclusão das crianças e jovens com Síndrome de X Frágil.

O professor Victor é membro da diretoria do Programa de Doutoramento em Psicologia, já foi diretor do Departamento de Psicologia e responsável pela Pós-graduação em Intervenção Precoce, diretor técnico da Associação de Paralisia Cerebral de Évora, presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica e consultor da Unicef no domínio da inclusão educativa de crianças com deficiência. É, ainda, membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

A outra palestra será ministrada pela profissional da inclusão Leila Donária de Oliveira Ferreira, especialista em palestras sobre inclusão social e capacitismo, mentora e consultora de Diversidade, Inclusão e Equidade, digital influencer e fisioterapeuta. Leila possui especialização em Ciências Fisiológicas e Residência em Fisioterapia Pulmonar pela UEL, é mestre e doutora em Ciências da Reabilitação pela mesma universidade, foi docente do ensino superior e pós-graduação, educadora Parental pela Positive Discipline Association e doula de adoção pelo Instituto Doulas de Adoção do Brasil.

Também haverá palestra com o renomado geneticista Rui Fernando Piloto, ele possui graduação em História Natural (Biologia) pela Universidade Federal do Paraná (1969), graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (1983), mestrado em Genética pela Universidade Federal do Paraná (1973) e doutorado em Genética pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (1991).

Atualmente é professor Associado IV do Departamento de Genética do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, professor e coordenador das disciplinas BG-020 Genética Médica – Optativa – Medicina; BG-068 Temas Especiais de Genética Aplicados à Psicologia – Optativa – Psicologia; BG-064 Genética e Evolução – Medicina – Obrigatória. Rui Piloto também é responsável pelo Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas da UFPR, coordenador nacional da Coordenadoria Científica da Federação Nacional das Apaes (2019-) e Coordenador de Prevenção e Saúde da Federação Estadual das Apaes do Estado do Paraná (2021-). Tem experiência na área de Genética Médica e Clínica, com ênfase no Aconselhamento Genético.

Edição n. 1373