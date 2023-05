Conselho Tutelar realiza ação educativa no Parque Cachoeira em alusão ao dia 18 de maio

No sábado (20 de maio), o Parque Cachoeira se transformou em um imenso cenário de informações, orientações e brincadeiras educativas, com foco na proteção e cuidados das crianças. A ação foi articulada pela Rede de Proteção, em alusão ao dia 18 de maio, dia do Combate ao Abuso e a Exploração Sexual Infantil, e contou com apoio de parceiros como o Projeto Garoto Cidadão, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Reencontro Apoio à Adoção, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar.

Aproximadamente 300 crianças participaram das atividades e todos que estiveram no parque nesse dia puderam acompanhar apresentações de teatro, jogos, brincadeiras e atividades de psicomotricidade e ainda visitar a exposição de materiais, viaturas e caminhão do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal. “Todas as atividades tiverem o intuito de fazer as pessoas refletirem sobre a violência e fomentar a sociedade para estar atento e denunciar toda e qualquer forma de exploração sexual infantil. Além disso, foi um momento de fortalecimento das Redes que atuam incansavelmente na proteção da infância”, explicou o Conselho Tutelar.

Onde denunciar

Também na quinta-feira (18), o Conselho Tutelar e a GM realizaram blitz educativa em bares, boates e postos de gasolinas, orientando sobre o combate ao abuso e informando os contatos para denúncia. Lembrando que qualquer suspeita ou constatação de violência infantil pode ser denunciada através do disque 100, dos telefones dos Conselhos Tutelares 99922-1343 e 99922-1323, da Guarda Municipal 153 ou da Polícia Militar 190.

