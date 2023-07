Consumidores da Sanepar que se sentirem lesados com as contas de água podem contestar valores

Contas de água com valores acima do habitual e cobrança da tarifa de água e esgoto com base apenas em estimativa de consumo, não correspondendo ao serviço efetivamente prestado, estão alimentando números crescentes de reclamações entre consumidores da Sanepar. De acordo com o Procon Araucária, a cobrança pela estimativa de consumo está prevista na resolução da companhia de saneamento, no entanto, o órgão entende ser legal essa medida quando há impossibilidade de leitura ou por algum outro motivo justificado.

“O problema é que a Sanepar, na intenção de economizar com pessoal, muitas vezes acaba colocando isso como regra, nesse caso verificamos abusividade. É importante que o consumidor denuncie ou reclame no Procon para que possamos tomar as medidas necessárias. Quanto mais reclamações, mais subsídio teremos para cobrarmos a Sanepar”, afirma o diretor do Procon local, Cleber Soczek.

Ainda de acordo com ele, além de reclamações com relação à cobrança da tarifa de água e esgoto com base apenas em estimativa de consumo, o Procon tem recebido denúncias de consumidores relativas ao aumento de fatura de um mês para o outro, com valores que não condizem com o consumo da residência.

Onde contestar

Sobre o problema, a Sanepar informou que em ambos os casos os consumidores têm o direito de solicitar a revisão de conta. Para isso, devem utilizar os canais de atendimento ao cliente. Um deles é pelo WhatsApp (41) 99544-0115, onde é possível consultar débitos, obter segunda via de forma gratuita e negociar débitos, via Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip). Outro canal é o site https://site.sanepar.com.br/servicos, que disponibiliza todos os serviços ao cliente, como segunda via da conta, dados de leitura e consumo, boleto, bancário, consulta de débitos, atualização de dados cadastrais, pedido de ligação e religação e adesão ao Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip – Clique aqui).

O Fale conosco https://site.sanepar.com.br/fale-conosco, direciona o cliente para o serviço desejado; e pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br o cliente pode solicitar serviços, revisão da fatura e negociação de débitos, entre outros. Existe ainda o Aplicativo Sanepar Mobile, que permite consultar informações sobre pagamentos efetuados, débitos, leitura e consumo, aderir à Fatura Digital, baixar a conta da Sanepar em PDF, obter código para pagamento, atualizar os dados cadastrais, verificar falta d’água, localizar centrais de relacionamento, consultar onde pagar a conta, solicitar outra data de vencimento, solicitar entrega da conta em outro endereço e solicitar serviços de conserto de cavalete e qualidade da água. Pelo telefone 0800 200 0115, que funciona durante 24 horas por dia, nos 7 dias da semana e todos os dias do mês, o cliente também pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas, obter informações sobre abastecimento e outras demandas.

Além desses canais, o consumidor pode buscar atendimento presencial nas Centrais de Relacionamento. Em Araucária, o endereço do escritório da Companhia é Rua Miguel Bertolino Pizatto, 186 – Centro, que atende de segunda à sexta, das 8h às 20h, aos sábados das 8h ao meio dia. A Sanepar lembra que sempre que o cliente for buscar atendimento, é importante que tenha em mãos o número da matrícula e os números ou uma foto da leitura atual do relógio.

