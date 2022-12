Todos sabem que é fundamental encontrar uma instituição financeira que ofereça as menores taxas do mercado. Conhecer essa informação é importante para garantir que você fará a melhor escolha. Na Cresol, o cliente pode assinar o contrato de empréstimo com a certeza de que estará contratando um crédito com juros significativamente menores que os aplicados no mercado e ainda a possibilidade de participação nos resultados.







Então, se você vai viajar final de ano ou fazer aquela reforma que tanto esperou, o empréstimo consignado para servidores públicos municipais é uma ótima opção. E na Cresol, é possível ter acesso a uma linha de crédito de forma rápida e desburocratizada, podendo utilizar o valor emprestado para as mais diversas finalidades.

Simulação

Para fazer uma simulação de empréstimo, sem compromisso, é muito simples, basta entrar em contato pelo whatsapp ou ir pessoalmente até a agência da Cresol Araucária, portando CPF, RG, comprovantes de renda e residência. O endereço da instituição é Praça Dr Vicente Machado, n°420 atrás da Igreja Matriz. Mais informações poderão ser obtidas nos fones (41) 99520-5030 (41) 99641-5684, falar com os gerentes Jhonatan Aquino e Fernanda Almeida. O horário de atendimento aos cooperados é de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Sobre a Cresol

A Cresol é uma instituição financeira sólida no mercado, que chegou em Araucária para apoiar a população local em todos os momentos da vida. “Nossa instituição financeira cooperativista chegou na cidade e já conquistou o coração araucariense. Venha você também ser nosso cooperado, participar da divisão dos resultados, contar com atendimento diferenciado e ter acesso a vantagens que só o cooperativismo te proporciona”, convida a Cresol.