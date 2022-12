COPA 2022: Horário reduzido em alguns serviços municipais nesta segunda-feira (05)

A Prefeitura de Araucária informa que, levando em conta o decreto nº 38.668/2022, nesta segunda-feira (05) o expediente será encerrado às 15 horas nas repartições municipais que não são consideradas de atendimento essencial e/ou emergencial. O decreto trata do atendimento em horário reduzido, em dias de jogo da seleção brasileira com início às 16 horas, para serviços não essenciais.

O decreto municipal citado lista como serviços essenciais e/ou emergenciais os atendimentos os serviços prestados pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Central de Remoção de Pacientes/SAMU e Vigilância Epidemiológica. Todos esses atenderão normalmente no dia de jogo do Brasil às 16 horas. No caso das UBS, por não serem serviços de urgência e/ou emergência, o atendimento segue a alteração de horário prevista no decreto 38.688/2022.

Na Educação, o atendimento às crianças e/ou estudantes da rede pública municipal de ensino (escolas e CMEIs) é NORMAL nos dias de jogo do Brasil às 16 horas, conforme prevê o decreto. As atividades relacionadas à Secretaria Municipal de Segurança Pública/Guarda Municipal também ocorrerão normalmente.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Araucária.