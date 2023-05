Copa Araucária de Basquetebol vai começar no dia 25 de maio

Atenção você que é fã de basquetebol e gosta de assistir a boas disputas em quadra. Entre os dias 25 a 27 de maio, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) irá promover a Copa Araucária de Basquetebol, no Ginásio Joval de Paula Souza.

A competição reunirá times de Araucária, Pinhais, Piraquara e Fazenda Rio Grande, na categoria Sub 17. O objetivo é a preparação das equipes para a fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná JOJUPS, que acontecem no mês de junho, em Paranaguá.

Edição n. 1363