Copa da Amizade vai para 10ª rodada realizada no próximo sábado (27)

A Copa da Amizade realizou sua 9ª rodada no sábado (20/05) com resultados positivos para o Costeira FC e o Araucária FC, times que representam a cidade na competição. Já o Grêmio Araucariense, terceiro representante, não teve a mesma sorte.

O Costeira foi até o bairro Santa Felicidade, em Curitiba, e venceu o Terra Nostra por 2 X 0. Foi um jogo complicado diante da forte marcação e do excelente toque de bola do adversário, prova disso foi que o primeiro gol só aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. Após uma bela jogada do meia Josemar, que passou pelo lateral e foi derrubado dentro da área, o juiz marcou um pênalti, convertido pelo zagueiro Gilmar.

Logo em seguida, já nos acréscimos, o atacante Waldir recebeu uma bola em velocidade, driblou o goleiro e fez o segundo gol. Com este resultado e a derrota do Vasco, o Costeira volta a assumir a liderança da Série Prata.

O Araucária, que tinha sido derrotado na última rodada, recebeu a equipe do São Paulo e fazendo valer o mando de jogo, se impôs dentro de campo e venceu por 3X1, melhorando assim a sua classificação. O time está na 9ª posição, a um ponto apenas da zona de classificação.

O Grêmio mais uma vez não foi bem, foi até Pinhais enfrentar a equipe do EC Amocra e mesmo fazendo uma boa partida e se portando bem dentro de campo, foi derrotado por 3X0. Com mais uma derrota, o time caiu na tabela e se encontra na 15ª posição, ficando assim mais afastado da zona de classificação.

10ª rodada sábado (27/05)

Costeira FC X Deportivo Bordignon

Local: Centro Esportivo Costeira

Horário: 10h45

Araucária FC X SE Mocidades

Local: Estádio Pedro Nolasco Pizatto

Horário: 10h45

Grêmio EA X Santíssima Trindade

Local: Estádio Pedro Nolasco Pizatto

Horário: 08h45

Edição n. 1364