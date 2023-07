Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo teve rodada cheia de gols

A 9ª rodada da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo, realizada no sábado (01/07), foi bastante movimentada. No total foram quatro partidas e 19 gols, para felicidade dos torcedores. Os resultados dos jogos foram os seguintes: Holanda venceu da Dinamarca por 3X0, a Alemanha venceu a Ucrânia por 6X3, a Itália ganhou do Brasil por 2X0 e a Argentina superou a Espanha e fechou o placar em 4X1.

Após o final dessa rodada, a tabela de classificação ficou da seguinte forma: a Holanda, 1ª colocada com 16 pontos, e a Itália, que está em 2º lugar com 16 pontos, já estão classificadas para a fase semifinal. A Alemanha está em 3º lugar com 12 pontos, Ucrânia em 4º com 12, Dinamarca em 5º com 11, Argentina em 6º com 7, Brasil em 7º com 6 e Espanha em 8º com 1 ponto.

10ª rodada sábado (08/07)

14h30 – Ucrânia X Dinamarca

15h30 – Alemanha X Argentina

Edição n. 1370