Copa Inverno Araucária fará sua 7ª rodada no domingo (20)

A 2ª Copa Inverno Araucária, que vem movimentando o futebol nos bairros, chegou às quartas de final. No próximo domingo (20/08) o Estádio Municipal Pedro Nolasco Pizatto vai receber quatro partidas, sendo duas pela manhã e duas à tarde, para que os torcedores possam se esbaldar acompanhando disputas acirradas nessa reta final.

Até este momento da competição a classificação do Grupo A é a seguinte: 1º Grêmio, 2º Instituto Everest, 3º Panterões, 4º Projeto Vencer e 5º Tupy. E do Grupo B: 1º Celtics, 2º América, 3º Projeto De Olho no Futur, 4º PSG e 5º Santa Clara. Acompanhe a tabela da rodada de domingo.

7ª rodada – quartas de final

Domingo – 20 de agosto

Local – Estádio Municipal Pedro Nolasco Pizatto

9h – Grêmio X PSG Araucária

11h – Celtics X Projeto Vencer

13h – Panterões X América

15h – Instituto Everest X De Olho no Futuro

