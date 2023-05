Copa Tião Calado entra na penúltima rodada da fase de grupos

A Copa Tião Calado se aproxima da fase decisiva, onde os times terão que se esforçar ainda mais para garantir uma vaga na disputa final. Na oitava rodada, realizada no domingo (14/05), no Estádio Pedro Nolasco Pizatto, o Grêmio Araucariense venceu o Firenzze por 1X0 e o Tupy Santa Clara empatou com o União Araucariense em 2X2.

Sem jogos realizados na rodada a classificação do Grupo A se manteve igual, com o América na liderança somando 9 pontos, após 3 jogos. Em 2º está o Instituto Everest, com 9 pontos (perde pelo saldo de gols), com 4 partidas. Em 3º está o Projeto Livre com 6 pontos e 4 partidas, Panterões em 4º com 3 pontos em 3 partidas e o PSG ainda não pontuou após 4 partidas já jogadas.

No Grupo B, o Grêmio Araucariense assumiu a ponta com 12 pontos, Firenzze manteve o 2º lugar com 9 pontos, Tupy Santa Clara segue em 3º com 5 pontos, União Araucariense em 4º com 4 pontos, Celtics em 5º com 4 pontos e em último está o Santa Clara, sem nenhum ponto. Todos os times tem 4 partidas já jogadas.

9ª rodada domingo (21/05)

Local – Estádio Pedro Nolasco Pizatto

13h30 – Firenzze X Santa Clara

15h30 – Panterões X América

Edição n. 1363