Copa Tião Calado terá última rodada da primeira fase no próximo domingo (28)

Jogos bastante disputados e decisivos é o que os torcedores esperam da última rodada da primeira fase da Copa Tião Calado, que será realizada no próximo domingo (28/05), no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. Será um embate difícil para os times que ainda brigam por uma vaga na fase do mata-mata. Na Chave A, apenas o PSG não tem mais chance de classificação, e na Chave B o Santa Clara também já está fora da disputa.

Os jogos da rodada de domingo (21) ajudaram a delinear a classificação. O Firenzze venceu por WO (3X0) o Santa Clara, que sem chance de classificação, preferiu não entrar em campo, e o Panterões ganhou do América por 3X2.

Classificação

Pela Chave A, a classificação já está definida com os 4 times classificados para o mata-mata: Instituto Everest, América, Projeto Vencer e Panterões. Pela Chave B já estão classificados o Grêmio Araucariense e o Firenzze. Já o Tupy Santa Clara, o Celtics e o União Araucariense dependem dos resultados da próxima rodada.

“O Celtics joga pelo empate, já para o União Araucariense, só a vitória interessa. E se o jogo acabar no empate de zero a zero e o Grêmio ganhar com 9 gols de diferença do Tupy Santa Clara, se classificam o Celtics e o União Araucariense e quem cai fora é o Tupy Santa Clara, isso porque a competição possui como critério para classificação os gols sofridos”, explica Luizinho, organizador da Copa.

10ª rodada domingo (28/05)

Local- Estádio Pedro Nolasco Pizatto

13h30 – Grêmio Araucariense X Tupy Santa Clara

15h30 – União Araucariense X Celtics

Edição n. 1364