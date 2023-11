Coral Municipal de Araucária terá concerto comemorativo de 10 anos

O Coral Municipal de Araucária vai celebrar os 10 anos de existência com um concerto gratuito que ocorrerá neste sábado (11/11), às 19 horas, no Teatro da Praça. A apresentação abrangerá uma seleção de músicas sul-americanas de compositores do Brasil, Argentina e Uruguai, além de outras músicas que fazem parte da história do repertório do coral. Para a ocasião especial, músicos convidados participarão do evento.

A entrada é gratuita e os ingressos, limitados a 1 por pessoa, serão disponibilizados para retirada na bilheteria do Teatro uma hora antes do início do evento. O Teatro da Praça fica na Rua São Vicente de Paulo, 1091, Centro. A classificação é livre. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (41) 3614-7637.

Edição n.º 1388