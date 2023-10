Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado debaixo de viaduto próximo à empresa Cassol

Na manhã desta terça-feira (17/10), o corpo de um homem foi encontrado debaixo de um viaduto que fica na Avenida Presidente Castelo Branco – via de acesso ao bairro Thomaz Coelho, próximo à empresa Cassol.

A Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, informou que a vítima apresentava sinais de tiros na região do pescoço e da cabeça e, muito provavelmente, seu corpo tenha sido apenas desovado, não sendo aquele o local de morte.

Foto: Valdecir Guimarães. Local onde o corpo foi encontrado.

Ainda de acordo com a GMA, o homem aparenta ter entre 30 e 40 anos, possui uma barba com parte dos fios grisalhos e estava trajando calça preta e uma blusa de cor escura, porém não foi possível confirmar sua identificação no local. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Curitiba e o crime passa a ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Araucária.