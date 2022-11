Costeira ergueu o troféu de campeão do Campeonato da Amizade 2022

O Campeonato da Amizade 2022 teve sua grande final no sábado (29/10) e quem ergueu o troféu de campeão da categoria 50tinhas foi o Costeira FC. O time venceu o AFAM de Mandirituba por 2X1, no jogo realizado no Centro Esportivo Costeira. O campeonato foi organizado pela Ribamar Sports e contou com a participação de 11 equipes: Costeira (Araucária), AFAM (Mandirituba), Imperial (Colombo), Abranches (Curitiba), Parma (São José dos Pinhais), Juventude (Colombo), Real Deportivo Solidariedade (Campo Largo), Quatro Barras, Sociedade Esportiva Mocidade (Pinhais), Deportivo Bordignon (Pinhais) e Araucária FC (Araucária).

Foram pouco mais de 7 meses de competição, com início no dia 12 de março, contando com jogos de ida e volta, em dois turnos. O saldo do campeonato foi de 28 jogos, 19 vitórias, 4 empates, 5 derrotas e 68 gols marcados. “É importante frisar que o projeto do Costeira 50tinhas iniciou-se em 2015 tendo como criador e mentor o capitão e presidente Marcelo Martins, que hoje foi coroado com esta grande conquista”, destacou a diretoria do clube.

MB