Costeira FC não conseguiu se classificar para a semifinal da Copa da Amizade

A Copa da Amizade teve a quinta rodada do Quadrangular neste sábado (23/09), e a equipe do Costeira, campeã de 2022 e única representante da cidade nesta fase, não se deu bem.

Depois de fazer uma excelente primeira fase e se classificar entre os primeiros colocados foi derrotado neste último jogo contra o Fanático por 2 X 0. Com este resultado, não conseguiu se classificar e ficará de fora da semifinal do campeonato, porém ainda terá mais um jogo, contra o Vasco, apenas para cumprir tabela.

“O time desandou neste Quadrangular e não conseguiu mostrar o mesmo futebol da primeira fase. Tivemos muitas contusões e falta de alguns jogadores devido ao horário de trabalho, mas faz parte. Vamos consertar os erros, trazer mais alguns jogadores e ano que vem voltar mais forte, comentou a diretoria.

Pela Copinha, que é um torneio para as equipes que foram eliminadas na primeira fase da Copa da Amizade, teve rodada dupla no estádio Pedro Nolasco Pizatto. Na primeira partida o Grêmio recebeu a equipe do Mocidades de São José dos Pinhais e foi derrotado por 1 X 0. Logo na sequência o Araucária entrou em campo para enfrentar a equipe do Deportivo Bordignon, de Pinhais, e ficou no empate de 2 X 2.

Acompanhe os jogos da próxima rodada, que será no sábado (30/09)

Quadrangular – última rodada

Costeira X Vasco

Local: Centro Esportivo Costeira

Horário: 10h45

Copinha Repescagem

Deportivo Bordignon X Grêmio

Local: Campo Arizona – Pinhais

Horário: 08h45

Araucária X Roça Grande

Local: Campo do Roça Grande

Horário: 09h45

Edição n.º 1382