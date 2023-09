Costeira III Jardins estreia com vitória na Taça das Favelas e Projeto de Olho no Futuro lamenta derrota

Os times araucarienses do Costeira III Jardins e do Projeto De Olho no Futuro – Jatobá FC estrearam na Taça das Favelas na sexta-feira, 8 de setembro, no Estádio Bortolo Gava – Operário Pilarzinho.

O Projeto do Jatobá, apesar de ter feito um excelente jogo, acabou perdendo para o Jardim Trindade por 3X2. O time começou a partida vencendo por 2X0, mas não conseguiu segurar o placar, que fechou em 3X2 para o adversário.

“Foi um jogo de muita luta, contra um adversário forte. Saímos na frente, porém não soubemos administrar o placar. Mas valeu pela garra dos meninos em campo. No próximo jogo com certeza chegaremos mais fortes, sempre contando com o apoio da nossa torcida maravilhosa”, disse Luiz Tavares, um dos dirigentes do clube.

Foto: Divulgação. Projeto De Olho no Futuro – Jatobá FC.

Já o III Jardins estreou com uma vitória de 3X1 contra o Santa Paula. Segundo o técnico do clube, Luan Guilherme (Picussa), foi um jogo bem disputado entre as duas equipes. “O Santa Paula é um time muito rápido e com bastante qualidade, porém no primeiro tempo o Três Jardins dominou as ações. Já a equipe do Santa Paula, perdeu um pênalti e nosso zagueiro salvou uma bola em cima da linha. Após isso, nosso zagueiro Yan fez o primeiro gol, fechando o primeiro tempo em 1×0”, comentou.

No início do segundo tempo o Três Jardins marcou o segundo gol, com o atleta Ruan, após isso a equipe do Santa Paula descontou e o jogo ficou bem acirrado, com chances para as duas equipes. “No segundo tempo dominamos as ações ofensivas e ficamos mais tempo com a bola. Destaque para o jogador Ryan, que criou várias jogadas nas alas e deu assistência para o segundo gol. No final da partida o jogador Vanderson (Polaco), após uma cobrança de faltas, fez o terceiro gol da equipe do Três Jardins”, completou o técnico Picussa.

Próximos confrontos

O Costeira III Jardins jogará no domingo (17/09), às 18h, contra o União Ouro Fino. E o Projeto De Olho no Futuro volta a jogar no sábado (23/09), às 10h, contra o Moradias Cajuru.

A Taça das Favelas é considerado o maior campeonato entre favelas do mundo. Participam desta edição 64 equipes, entre eles os dois times araucariense. O Jatobá já está na sua terceira participação e o III Jardins é estreante na competição.