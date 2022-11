No final de outubro, Araucária recebeu uma agência da cooperativa de crédito Cresol, que conta com 730 mil cooperados, 70 regionais e 690 agências de relacionamento em todo o país. Desde então, os araucarienses passaram a contar com todos os produtos e serviços que o sistema de cooperativas de crédito oferece aos seus cooperados.

A Cresol conta com linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. Para pessoa física, está em alta a linha que financia material de construção e mão de obra, para que o cooperado consiga realizar a construção, reforma em sua residência, aquisição de eletroeletrônicos, móveis, edículas, piscinas etc, com taxas a partir de 2,38%.

Já para o jurídico, a Cresol auxilia empresas no pagamento do 13º salário, com taxas a partir 1,90%. As condições se aplicam para cooperados e que possuem aprovação cadastral. Para entender melhor como funciona cada linha de crédito e também outros produtos e serviços que a cooperativa dispõe, é só conversar com um dos gerentes da franquia na cidade, ou ainda acompanhar diversos conteúdos pelo site blog.cresol.com.br.

A Cresol Araucária está localizada na Praça Dr. Vicente Machado, 420, Centro. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. O contato é pelo Whatsapp (42) 99838-0394 – Katielly ou (41) 99520-5030 – Fernanda.

maurenn bernardo