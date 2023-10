Crime bárbaro: Mulher é morta a facadas na área rural do Rio Abaixinho

Mais um crime hediondo entrou para as estatísticas da violência em Araucária. Na tarde desta sexta-feira (27/10) uma mulher foi brutalmente assassinada a facadas na Rua Aleixo Wojcik, na área rural do Rio Abaixinho.

De acordo com a Guarda Municipal, ao chegar no local, a vítima estava caída no chão da cozinha, com o corpo coberto, e pelas primeiras impressões, a causa da sua morte teria sido um golpe de faca na região do pescoço.

A Polícia Científica foi acionada para coletar elementos do local de crime, que vão ajudar nas investigações, assim como o IML- Instituto Médico Legal, que fez o recolhimento do corpo. As informações oficiais sobre autoria do homicídio e as circunstâncias em que a vítima foi morta ainda estão sendo levantadas. Até este momento também não há confirmação sobre a identificação da vítima. Mais detalhes serão divulgados em breve, nas páginas do Jornal O Popular do Paraná.