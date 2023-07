Crueldade! Gatinha é atingida por tiros de chumbinho e perde um olho no bairro Costeira

Uma gatinha foi resgatada no fim da última semana após ser vítima de disparos com uma espingarda de chumbinho no bairro Costeira. O animal estava em cima de uma árvore quando foi atingido por inúmeros tiros, uma moradora da região resgatou ela e encaminhou para uma clínica veterinária.

A gatinha ainda é filhote, tem apenas cinco meses e já precisou passar por uma cirurgia, ela está muito machucada e ainda tem 4 projéteis alojados em seu corpo, durante a cirurgia foi preciso retirar um dos olhos do bichinho.

Além da cirurgia, ela precisou realizar vários exames e precisará ficar internada por tempo indeterminado, a moradora que resgatou ela está pedindo doações para arcar com os custos do tratamento, pois o estado dela infelizmente é grave e ela vai precisar de um tratamento delicado para melhorar.

Se você puder ajudar com qualquer valor doe através do pix telefone celular (41) 99174-1674 ou pela vakinha online através do link (CLIQUE AQUI).