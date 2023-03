Cuidadora faz rifa para pagar o tratamento de três cachorrinhas que foram resgatadas

Recentemente uma protetora independente de animais conseguiu resgatar três cachorrinhas na estrada de Guajuvira. Devido ao estado crítico no qual a Florzinha, a Docinho e a Amorzinho foram encontradas, inclusive com pata quebrada e olho furado, a cuidadora suspeita que outros cães haviam agredido o trio.

Para ajudar com as despesas dos medicamentos, castração, vacinas e cirurgia, ela criou uma rifa valendo 1 máquina de café Três Corações (seminova). São 100 números, e cada um custa 8 reais ou se levar 2 números paga 15 reais. Você pode realizar o pagamento via pix no CPF 087.580.968-50 (Ana Angélica França Carlin).

Para mais informações, entre em contato com o número (41) 99196-2209. Após o tratamento, as cachorrinhas serão colocadas para adoção, todas tem entre um ano e um ano e meio de vida.