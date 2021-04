Dancep oferece aulas de dança gratuitas e virtuais para todo o Brasil

A participação nas aulas de dança é gratuita para quem quiser. Foto anterior á pandemia

O Dancep (Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná), que celebra 10 anos de existência, tem inscrições abertas para aulas de dança online, via Google Meet. As modalidades ofertadas são balé, jazz, dança contemporânea, força e alongamento, videodança e consciência. As aulas acontecem até o fim do ano letivo, são gratuitas e abertas a pessoas com idade a partir de 12 anos, de todo o Brasil, sem necessidade de experiência prévia em dança.

Há modalidades disponíveis das 9 às 22 horas, e o participante pode optar por aulas que acontecem terça e quinta, quarta e sexta ou apenas aos sábados. No site do Dancep (https://www.dancep.com.br/Aulas-Abril/) é possível conferir a grade com os horários de cada aula, além dos links para participar.

Fernando Nascimento, criador e coordenador do Dancep, conta que há ações culturais previstas para os participantes ao longo do segundo semestre, incluindo mostra de dança e seminário. “É importante, mesmo durante esse período de distanciamento, a gente não deixar de se mover e de pensar o próprio corpo”, diz o professor.

Dancep

Criado em 2001, o grupo de dança é composto por estudantes de escolas públicas de Curitiba e da região metropolitana. Já apresentou trabalhos artísticos em cidades do Paraná, em outros estados brasileiros e até no exterior, em países como Espanha, Portugal e Argentina. Neste ano, o grupo oferece aulas de dança gratuitas e remotas, em virtude da pandemia.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021