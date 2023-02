De novo! Rodovia do Xisto tem outro grave acidente nesta quinta-feira

A bruxa está solta na Rodovia do Xisto (BR 476), no perímetro urbano de Araucária. Na tarde desta quinta-feira (02/02) mais um acidente foi registrado na via, próximo à entrada para área rural de Campo Redondo e perto do trecho onde ocorreu a trágica colisão entre duas carretas e vitimou os dois motoristas na segunda-feira (30/01).

Segundo as primeiras informações, o acidente envolveu dois veículos, uma Parati e um Renault Sandero, este último à serviço da Prefeitura da Lapa. Após a colisão, o Sandero acabou capotando e saindo da pista, deixando duas mulheres feridas. O Siate prestou os primeiros socorros, porém ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.