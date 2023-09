As conversas nos bastidores do Patriotas FC têm se concentrado em um único assunto: a preparação para as semifinais do Campeonato Paranaense Sub-20 e, é claro, a chance iminente de disputar a final. Focados nesse propósito, a comissão técnica e os jogadores estão trabalhando de forma incansável, sem parar nem mesmo no feriado. Isso mesmo! Os treinos tem sido puxados, já que o objetivo principal do clube é apenas um: vencer o Londrina na semifinal.

E sabendo que a parada não vai ser fácil, o Quadricolor do Ganchinho espera contar com o apoio incondicional da sua torcida para a partida de ida, que acontece neste sábado (16/09) em casa, às 15h30. No sábado seguinte (23), o Patriotas viaja até Londrina para a partida de volta, às 15h30. “Tivemos uma semana de treinos bastante produtiva e vamos enfrentar o Londrina com nosso elenco completo. As expectativas são as melhores possíveis”, diz confiante o diretor Jadir Setti.

Entre os gigantes

Além do Patriotas e do Londrina, também se classificaram para as semifinais do Campeonato Paranaense Sub20 os times do Athletico e do Coritiba.

Conheça os jogadores que compõem o elenco do Patriotas FC

Atacante / Gabriel Gonçalves dos Santos (Gabriel) Atacante / Italo Cruz Santos (Italo) Atacante / João Vitor Miranda (João Vitor) Atacante / Marcos Adriel Peixinho Duval (Pexinho) Atacante / Matheus Santos Nascimento (Bahia) Atacante / Niccolas Patrao Antonievicz (Niccolas) Atacante / Nill Robert Arcanjo Pioczkovski (Nill) Goleiro / Hyago Henrique Dvoracoski da Silva (Hyago) Goleiro / Luan Victor Melo de Almeida Pereira (Luan) Goleiro / Lucas Victor Gualdessi (Lucas) Lateral direito / Iago Henrique dos Santos da Cruz (Iago) Lateral esquerdo e meia esquerda / Pedro Henrique Brito da Silva (Pedro) Lateral esquerdo / Patrick dos Santos de Paula (Patrick) Meia / Adriel Gabriel Demetrio (Adriel) Meia / Ícaro Mendes Riela

(Ícaro) Meia / João Pedro Rosa Ferraz (Ferraz) Meia / Lucas Mazutti Grabarski (Mazutti) Meia / Luiz Gustavo Veloso (Veloso) Volante lateral direito / Vinicius Jacob Kraemer (Alemão) Volante / Diego Carriel de Moraes (Diegão) Volante / Yuri Agnolin Signor (Yuri) Volante / Yuri Agnolin Signor (Yuri) Zagueiro / Lucas de Lima da Costa (Lucas de Lima) Zagueiro / Mateus Dias da Silva (Dias) Zagueiro / Rafael Pavelski (Rafael) Zagueiro / Yan Lucas Silva de Melo (Yan)

Fotos: Marco Charneski.

Edição n.º 1380