Delegacia da Mulher de Araucária prende homem suspeito de estuprar e engravidar enteada

Na manhã desta terça-feira (19/12), a Delegacia da Mulher de Araucária cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de abusar da enteada de 16 anos. A prisão aconteceu em uma empresa localizada na cidade de Fazenda Rio Grande, onde o suspeito, que é morador de Araucária, trabalha.

Segundo as investigações que culminaram na prisão do padrasto, os abusos eram cometidos desde quando a vítima tinha 14 anos. Inclusive no último boletim de ocorrência, datado de 08 de dezembro, a mãe da menor declarou que a filha estava grávida de gêmeos, e a gravidez seria fruto dos abusos que ela sofria por parte do padrasto.

Diante dos fatos, a Delegacia da Mulher representou pela prisão do homem, que foi deferida pela justiça e cumprida nesta terça-feira. “O suspeito está detido na Cadeia Pública do Município e já foi indiciado e denunciado pelo Ministério Público pelo crime de estupro de vulnerável”, disse o delegado da especializada, Eduardo Kruger.

Edição n.º 1394