Delegacia da Mulher prende homem por importunar sexualmente uma adolescente em um supermercado

A Delegacia da Mulher de Araucária prendeu preventivamente um homem de 39 anos, suspeito de praticar o crime de importunação sexual contra uma adolescente de 16 anos. O crime ocorreu em dezembro de 2022, dentro de um supermercado de Araucária. A prisão aconteceu na terça-feira (18/04).

De acordo com o delegado da PCPR, Eduardo Kruger, o crime foi denunciado pela mãe da vítima, ela contou que estava fazendo compras em um supermercado com suas duas filhas quando um indivíduo se aproximou delas e, com as mãos, arremessou um líquido viscoso que atingiu as vestes de uma das jovens.

Durante as diligências, a equipe policial coletou as imagens do estabelecimento e conseguiu identificar o autor dos fatos. A roupa da adolescente foi encaminhada para análise técnica e, após o laudo pericial confirmar que o líquido lançado era sêmen, com a representação do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do suspeito.

O indivíduo, que não possui passagens policiais, foi encaminhado à cadeia pública de Araucária e caso seja condenado por importunação sexual, pode pegar de 1 a 5 anos de reclusão.

Denúncias

A PCPR ressalta que trabalha constantemente no combate à violência contra a dignidade sexual, identificando e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra este tipo de crime.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3641-6000, diretamente à equipe de investigação.

Edição n. 1359