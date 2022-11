Delegacia de Araucária está na cola da quadrilha que assaltou tabacarias em Araucária e outras cidades da RMC

A Delegacia de Araucária avançou nas investigações para chegar até a quadrilha que roubou algumas tabacarias recentemente, uma em Araucária e as outras em cidades da Região Metropolitana de Curitiba. Após a apreensão de um adolescente, supostamente envolvido nos roubos, os investigadores localizaram no bairro Caximba, em Curitiba, alguns produtos que haviam sido roubados. As vítimas apresentaram as notas fiscais desses produtos e acabaram recuperando parte do que havia sido levado pela quadrilha.

A prisão do adolescente ocorreu em Curitiba, pela Delegacia de Roubos e Furtos, durante outra investigação. A especializada encontrou este menor, de 15 anos, que confessou ter participado do roubo a uma tabacaria em Araucária. Para a polícia, o menor informou que estaria ficando em uma casa no bairro Fonte Nova. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Araucária, onde foi ouvido e liberado por não ter sido pego em flagrante.

Relembre o roubo



No dia 06 de outubro, os bandidos abordaram e revistaram os clientes do lado de fora da tabacaria, no bairro Capela Velha, enquanto outros faziam escolta na porta, empunhando armas. Eles pegaram objetos, bebidas e dinheiro do comércio, que foram colocados em um saco plástico.

O mesmo bando, sendo três homens e uma mulher, utilizando um Gol branco sem placas, roubou, nas primeiras horas da madrugada do dia 07, outra tabacaria, desta vez na Vila Osternack, em Curitiba, utilizando o mesmo modus operandi, ou seja, enquanto uns faziam a limpa na tabacaria, outros ficaram do lado de fora, armados, fazendo a escolta.