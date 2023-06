Delegacia de Araucária prende mulher que mantinha 12 cães em situação de maus tratos no bairro Costeira

A Polícia Civil de Araucária prendeu na tarde desta segunda feira (19/06), no bairro Costeira, uma mulher de 58 anos que mantinha em sua residência 12 cães em situação de maus tratos. Segundo a polícia, os animais eram mantidos em cárcere nos fundos da casa e quando encontrados estavam desnutridos e em péssimas condições de higiene.

Os fatos chegaram ao conhecimento do delegado Tiago Wladyka na manhã de hoje, através do veterinário da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Gustavo Warich, quando este recebeu uma denúncia anônima de maus tratos a animais. O delegado e sua equipe foram até o local em apoio à SMMA e encontraram os animais, um deles estava separado dos demais em um lugar apertado, fechado e fétido, com péssimas condições de higiene e em elevado grau de desnutrição.

De acordo com o delegado Wladyka, o cão estava com muita fome e aparentava fraqueza e desnutrição. Tal fato foi acompanhado pelo veterinário da secretaria, que autuou a mulher por 12 infrações ambientais, sendo uma para cada cachorro.

Diante disso, após constatado o crime ambiental, a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de maus tratos qualificado em razão das vítimas serem cachorros. O caso será encaminhado à justiça, para as providências necessárias.

Assista ao vídeo que a Polícia Civil de Araucária realizou no local: