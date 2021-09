Democracia se faz com diálogo, não com autoritarismo!

Esta Coluna é de responsabilidade do Sismmar e não representa necessariamente a opinião do jornal O Popular

Os servidores da ativa e os aposentados estão mobilizados em conjunto com o SISMMAR e o SIFAR na luta contra o novo pacotaço de maldades do prefeito Hissam. Está tramitando na Câmara de Vereadores um Projeto de Lei que permite o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%, provocando uma perda salarial de 3% para toda a categoria e taxação dos aposentados que recebem abaixo do teto INSS.

Vale destacar que esse projeto não foi debatido com os servidores e aposentados do município e o prefeito vem se negando a dialogar com os sindicatos. Essa não é a primeira vez que Hissam, ao invés de negociar, prefere adotar uma postura autoritária que não condiz com o cargo de prefeito que ocupa, já que o diálogo e a negociação são premissas básicas da democracia.

Para piorar, durante sessão plenária da Câmara Municipal nesta terça-feira (31), a mando de Hissam e do seu fiel servo, o Secretário de Segurança Pública Antônio Edison, a Guarda Municipal tentou intimidar e silenciar a voz dos servidores, que protestavam contra a retirada de direitos no local.

Ainda durante a sessão, o vereador e presidente da Câmara, Celso Nicácio, se inspirou no autoritarismo de Hissam e proibiu a fala de membros do SIFAR, mesmo o sindicato tendo previamente enviado um ofício solicitando o espaço de fala, conforme manda o regimento interno da Câmara.

E os ataques não param por aí. Enquanto o combustível e os alimentos só aumentam, o prefeito também se nega a dialogar sobre a data-base, que é direito dos servidores de carreira, e mantém os salários e vale-alimentação congelados desde 2019. Com isso, os trabalhadores já acumulam uma defasagem salarial de mais de 14% e, quando procuram diálogo com o prefeito, não são atendidos!

O novo pacotaço de maldades de Hissam tem, ainda, o retorno presencial das aulas da rede pública municipal de Araucária, que foi imposto sem que os professores fossem ouvidos. O magistério segue em Estado de Greve na reivindicação por um retorno seguro e que não ameace a vida de ninguém, após a imunização completa contra a Covid-19. O prefeito precisa ouvir quem trabalha no chão da escola!

Outra figura pública que também se inspirou no autoritarismo do prefeito é a Secretária Municipal de Educação Adriana Chaves Palmieri. Em reunião com o SISMMAR, questionada sobre a insegurança no retorno das aulas presenciais devido à demora na vacinação e circulação da variante delta do coronavírus no município, a secretária chegou a afirmar que ela assume “ter sangue nas mãos”.

Portanto, são diversas práticas autoritárias, tanto de Hissam quanto de seus secretários e vereadores da base aliada. Práticas essas que não condizem com o Estado Democrático de Direito em que vivemos. Por que a gestão não aceita ouvir e nem negociar com aposentados e os servidores que atendem diretamente a população de Araucária?

Basta de autoritarismo! Essa conduta não irá impedir que os trabalhadores, os aposentados e os sindicatos continuem na luta em defesa da vida e contra a retirada de direitos do funcionalismo. Valorizar os serviços públicos é valorizar a população!

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021