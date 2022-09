Dep. Federal Ben Hur (II)

É uma “coincidência” muito boa para Ben Hur seu próprio nome bíblico ter tanta força politica neste momento em que se inicia pra valer sua campanha a Deputado Federal pelo Paraná.

Como verdadeiro filho politico do Sheik Hissan, o iluminado prefeito de Araucária, as próprias palavras estão conspirando a seu favor e não é a toa que o comitê de campanha do candidatíssimo “Ben Hur Custodio de Oliveira” esta instalado num belíssimo prédio em frente a praça da Biblia e ao lado da Camara Municipal, dando já a impressão ao eleitor curioso de ser um anexo do próprio poder local, tornando ele um fortíssimo pretendente ao tão cobiçado cargo.

Também não é por acaso que todos os vereadores da base de apoio do prefeito Hissan, leia-se quase 90 % de aprovação neste momento, estão custodiando sua candidatura, adesivando os carros dos seus correligionários: Irineu Cantador, Pedrinho da Gazeta, Wilson Grilo, Ricardo Teixeira, Celso Nicácio e Wagner Chefer prometem se empenhar pra valer neste projeto sabidamente comandado pelo Sheik das Araucárias.

A campanha já esta na rua monitorada pelo sabido manda chuva que sente diariamente sua condição de transferir votos junto ao povo conforme desenrola o pleito eleitoral, e servirá também para separar “joio de trigo” como diz a bíblia, já na política reza o vaidoso, o imprudente ou curioso, o desavisado e o mais consciente deles, o humilde que vive no céu.

Nestes tempos controversos necessitamos de nomes fortes que demonstram lideranças ativas comprometidas com a responsabilidade dos seus cargos e o Ben Hur foi avalizado devido ao grau de confiança dentro do restrito grupo político do prefeito Hissan, e cabe ao eleitor delegar aonde o postulante pode chegar.

Publicado na edição 1327 – 01/09/2022