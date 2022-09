Depois de anos, APMI fará eleição para escolha de nova diretoria

Na próxima terça-feira, dia 20 de setembro, acontecerá a eleição da nova diretoria da Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Araucária (APMI). A reunião está marcada para iniciar às 19h, na sede da entidade, que fica na rua Professor Alfredo Parodi, 427, no Centro.

O edital de convocação para a eleição foi publicado no último dia 9 de setembro e prevê ainda que as chapas interessadas em participar do processo eleitoral precisam protocolar seus pedidos de inscrição até às 16h do mesmo dia 20 de setembro.

Ainda conforme as regras do estatuto da APMI, para participarem das eleições, todos os integrantes das chapas precisam estar filiados à entidade. Justamente por isso, nesta quinta-feira, 15 de setembro, está ocorrendo uma ação de filiação daqueles que quiserem integrar à Associação. O trabalho acontece na própria sede da instituição.

O chamamento das novas eleições é fruto de um acordo feito entre quem está à frente da APMI atualmente com o Ministério Público de Araucária.

Com a eleição da nova diretoria, a expectativa é que a APMI volte a ter um papel relevante junto à comunidade araucariense