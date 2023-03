Depois de meses parado, aparelho de raio-x da UPA é colocado pra funcionar

Apesar de estar há poucos dias no cargo, o novo secretário da Saúde do Município, Bruno Rodelli Mendes Fontes, já conseguiu resolver um dos problemas que mais incomodavam os pacientes que buscavam a UPA do Planalto para receber socorro: o fato de o aparelho de Raio-X do local estar simplesmente parado.

Exatamente, o aparelho de Raio-X não estava atendendo a população por conta de um problema burocrático. Acontece que o prédio onde funciona a UPA nunca teve parte de seus projetos de engenharia e arquitetura aprovados pelos órgãos competentes. Apesar disso, desde a sua inauguração, lá na gestão 2009/2012, o equipamento sempre funcionou perfeitamente, sem que houvessem questionamentos. Porém, em 2021, quando a Prefeitura trocou o antigo aparelho por um mais moderno e digital a Secretaria de Saúde foi notificada de que a sala onde ficava o Raio-X não estava com seu projeto aprovado.

O então comando da Secretaria de Saúde acabou deixando de oferecer o serviço na UPA do Planalto e passou a encaminhar todos os pacientes que procuravam atendimento no 24 horas para fazer as radiografias solicitadas no Hospital Municipal de Araucária (HMA). O problema se arrastou por meses e só foi resolvido agora, quando a SMSA passou a ser comandada por um novo titular.

Respaldado por um parecer dando conta de que, apesar da ausência do projeto, a sala onde o Raio-X está instalado não oferece qualquer risco aos profissionais de saúde e nem aos pacientes, o secretário ouviu a Procuradoria Geral do Município (PGM), que também entendeu que a Secretaria de Saúde poderia determinar a retomada do serviço na própria UPA.

Com esses dados em mãos, o secretário determinou que o departamento responsável pela UPA colocasse o aparelho de Raio-X para funcionar. O documento com a determinação ressalta que mesmo não havendo o cumprimento integral da legislação sanitária vigente, o direito da coletividade de ter um serviço para realização de exames de raio-x para os casos respiratórios, traumatológicos e demais condições agudas é soberano, ainda mais com a confirmação de que a sala e o aparelho não oferecem riscos aos seus operadores.

A colocação em funcionamento do aparelho de Raio-X aconteceu nesta quarta-feira, 22 de março, sendo que num primeiro momento apenas estão sendo realizados no local os exames solicitados pelos médicos por razões clínicas. Aqueles casos de traumas, quando há uma fratura, por exemplo, permanecem sendo enviados ao HMA. “Já nos próximos dias os casos de radiografias em razão de situações de traumas também serão realizados na UPA”, pontuou Bruno.

Aparelho de Raio-X da UPA estava parado desde meados de 2021 e voltou a funcionar nesta quarta-feira, 21 de março.

Edição n. 1355