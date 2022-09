Deputado Luciano Ducci e Coronel Malucelli visitam Araucária

Na cidade, candidatos são apoiados pelo empresário Junior da Oka, que já foi candidato a vereador

Um grande número de pessoas participou na última segunda-feira, 29 de agosto, de uma reunião com os candidatos a deputado Luciano Ducci (PSB) e Coronel Malucelli (PP). O encontro aconteceu na Oka Pizza Bowling e nem o frio foi capaz de afastar o entusiasmo dos simpatizantes da dupla.

Em Araucária, Luciano Ducci, que é candidato a deputado federal, e Coronel Malucelli, que disputa uma cadeira de deputado estadual, são apoiados pelo empresário Junior da Oka. Empreendedor e entusiasta político, Junior já foi candidato a vereador e tem importante densidade política em várias regiões da cidade. No último final de semana, por exemplo, promoveu um “adesivaço” de carros de Ducci e Malucelli ao longo da avenida Archelau de Almeida Torres, atraindo um grande número de adeptos.

Na reunião da última segunda-feira, Junior afirmou que a eleição de Ducci e Malucelli possibilitam que a cidade tenha interlocutores tanto na Câmara Federal como na Assembleia. “A gente sabe que tem muito candidato que só aparece aqui em Araucária de quatro em quatro anos. Não vai ser o caso desses dois. Eles são pessoas competentes e comprometidas com todos nós e teremos uma linha direta com eles”, destacou.

Falando aos presentes, Ducci pontuou algumas das bandeiras que vem defendendo em Brasília em seus mandatos e destacou o carinho que sempre teve por Araucária, seja na indicação de emendas ou na votação de projetos importantes para a cidade. “Fico feliz em vermos tanta gente disposta a nos ouvir, mesmo nesta noite fria. Conto com o apoio de vocês e tenho no Junior uma pessoa que nos auxiliará, trazendo as demandas aqui do Município até meu gabinete”, garantiu.

Candidato a deputado estadual, Malucelli recuperou aos presentes um pouco de sua trajetória profissional, reforçando as bandeiras que pretende defender na Assembleia Legislativa. “Tenho percorrido o Paraná todo nesta caminhada eleitoral e tenho visto que são muitas as causas que precisaremos defender como deputado estadual. Aqui em Araucária terei no Junior e nesse grupo que está com ele os meus olhos e ouvidos para bem representar esta cidade tão importante para o Paraná”, analisou.

Foto – Emanoel dos Santos Foto – divulgação

Texto: Waldiclei Barboza