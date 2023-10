Centenas de atletas de Araucária e de outros municípios participaram no sábado (23/09), do 5º Desafio Manoel Ribas, organizado pela Kenya Sports. A prova contou com corridas de 3km, 5km e 10km (masculino e feminino) e caminhada de 5km. A largada aconteceu na rua Estela Lesniowski Wzorek, no bairro Fazenda Velha (CSU), em direção a Rua Manoel Ribas, até a UPA Costeira, retornando pelo mesmo trajeto.

Os primeiros cinco colocados de cada categoria ganharam troféus e todos os atletas que concluíram a prova receberam medalhas de participação. Acompanhe os vencedores de cada categoria na classificação geral.

Desafio Manoel Ribas repetiu sucesso de edições anteriores com número expressivo de atletas 1

Edição n.º 1382