Destaque no futsal em Araucária, Rafinha inicia nova fase profissional no Santos FC

Mais uma vez, Araucária se destacou no cenário do esporte brasileiro. Rafael Borges dos Santos nasceu no Município, mas, após ter seu talento no futsal valorizado por outro time, foi chamado para conquistar um espaço de maior reconhecimento nacional jogando pelo Santos Futsal Clube.

Após uma partida contra Chopinzinho, Rafinha foi indicado por um jogador do time adversário para uma seletiva no Santos FC. Junto com seu agenciador, decidiram que o melhor seria dar início a um novo ciclo, jogando pelo time e defendendo o Peixão. Hoje, o jogador está nas posições de fixo e ala. “Agora no Santos quero me destacar e ajudar muito a minha equipe a conquistar títulos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo!”, conta o jogador.

Conquistas

Rafinha, agora com 17 anos, começou no futsal ainda criança, com apenas 5, no time do Araucária, onde ficou até os 14. Ele foi para o Atlético Cancún FC, jogando pelo time até o sub 17, onde conquistou o título Supercopa América de Futsal. Entrou no AFFA Figas, de volta em Araucária, onde surgiram diversas conquistas e oportunidades, como a de representar um pedacinho da nossa cidade fora do estado. Durante o breve tempo que esteve no AFFA, o time conquistou o 3º lugar no Campeonato Paranaense – Série Prata, 2º lugar no Campeonato Metropolitano e 2º lugar na São José CUP.

Fotos – divulgação

Texto: Redação